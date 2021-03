Coronavirus Covid-19: mons. Satriano (Bari-Bitonto), “Dio e la Vergine Odegitria ci sostengono nei momenti più difficili”

“Siamo nelle mani di Dio e la Vergine Odegitria, madre buona e premurosa, sostiene tutti noi soprattutto nei momenti più difficili”. Lo ha scritto ieri l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, in occasione della solennità della Vergine Maria “Odegitria”, patrona della diocesi e della città di Bari. Il messaggio – letto nel corso della santa messa celebrata ieri nella cattedrale di Bari – è giunto dall’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti in cui mons. Satriano è ricoverato a causa del Covid dal 28 febbraio. Alla vergine Odegitria “desidero affidare tutti noi, in particolare coloro che soffrono – ha evidenziato il presule -. Io stesso mi trovo in queste ore a sperimentare il difficile cammino della sofferenza, condividendo, con tante sorelle e fratelli, momenti di apprensione, ma anche di speranza e di fiducia. Siamo nelle mani di Dio e la Vergine Odegitria, madre buona e premurosa, sostiene tutti noi soprattutto nei momenti più difficili”. “Personalmente – ha proseguito – mi piace vivere la mia sofferenza come offerta di intercessione per tutti coloro che sono nella prova”. Mons. Satriano ha espresso “sincera gratitudine per l’affetto e la preghiera” di cui si sente “sinceramente circondato e che mi aiutano ad andare avanti, confidando nel Signore e affidandomi agli operatori sanitari, tutti così solleciti e premurosi”. “All’intercessione della Vergine Odegitria, di San Nicola e San Sabino affido la mia persona e l’amata arcidiocesi di Bari-Bitonto”, ha concluso.