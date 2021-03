Diocesi: Caritas Catania, l’Accademia di Belle Arti realizzerà un’opera di urban art all’ingresso dell’Help Center

Cominceranno domani, giovedì 4 marzo, alle 10, i lavori per la realizzazione di un’opera di urban art dedicata alla fratellanza umana sulla parete posta all’esterno dell’ingresso dell’Help Center della stazione Centrale di Catania. L’iniziativa sarà curata dall’Accademia di Belle Arti che si avvarrà del talento e delle competenze dei propri studenti per un lavoro destinato ad accogliere e ispirare al bene le persone assistite e i volontari nella quotidiana esperienza del servizio in Caritas. Saranno presenti, tra gli altri, il direttore della Caritas diocesana di Catania, don Piero Galvano, la presidente dell’Accademia, Lina Scalisi, e la docente che seguirà il progetto, Daniela Costa.

Nel corso della mattinata verrà mostrato il bozzetto preparatorio dell’illustrazione in vista della sua riproduzione sulla parete dell’Help Center. L’autrice è la studentessa Maria Santoro che aveva presentato, come altri suoi colleghi, l’ipotesi progettuale a un gruppo di lavoro composto da esponenti dell’Accademia e della direzione della Caritas diocesana. La sua proposta è risultata la più idonea al tema proposto dall’organismo diocesano – la fratellanza umana – mentre gli altri validi progetti verranno comunque resi pubblici e condivisi nelle prossime settimane sui canali social dell’organismo diocesano. L’Accademia si farà carico della strumentazione e dei materiali necessari, tra cui l’idropittura acrilica ignifuga e impermeabile con cui verrà realizzata l’opera. I nove studenti coinvolti nel progetto, per la maggior parte del corso di grafica e illustrazione, si alterneranno in due turni quotidiani per un paio di settimane. A seguire i lavori anche tre studenti del corso di fotografia dell’Accademia, che realizzeranno un video sullo sviluppo dei lavori e un reportage fotografico. Saranno garantite tutte le misure anti contagio previste dall’autorità pubblica.