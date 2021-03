Papa in Iraq: Baghdad, dai quartieri più poveri si leva il  grido “Ti aspettiamo”

Baghdad

“Ti aspettiamo!”: così si legge in uno striscione tenuto da alcuni bambini che chiedono al Pontefice di visitare i loro quartieri poveri e vedere così le condizioni di vita. Secondo quanto riferito da fonti locali al Sir “sarebbe il grido degli abitanti dei quartieri sud della capitale irachena”. “Chiediamo a Papa Francesco – si legge in uno striscione – di visitare le nostre zone popolari, per vedere le loro misere condizioni e le strade. Forse il Governo si vergognerà di questo e avvierà una campagna per pulire e pavimentare le strade, come ha fatto per le zone che Sua Santità visiterà. Ti aspettiamo”.