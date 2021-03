Coronavirus Covid-19: Unicef-Covax, milioni di dosi di vaccini in Nigeria, Cambogia, Senegal e Gambia

Angola received 624,000 doses of COVID-19 vaccines - credit: Unicef

Fra ieri e oggi l’Unicef, per conto della Covax facility, ha fornito milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 in Nigeria, Angola, Cambogia, Senegal e Gambia. La Nigeria ha ricevuto 3,94 milioni di dosi, l’Angola 624.000, la Cambogia 324.000, il Senegal 324.000 e il Gambia 36.000. La Covax facility, guidata da Cepi, Gavi e Oms, insieme con l’Unicef – partner chiave per la distribuzione – prevede di distribuire circa 90 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 alla regione africana entro il primo trimestre del 2021, con un impegno complessivo di 600 milioni di dosi entro il 2021 per coprire il 20% della popolazione. L’iniziativa Covax ha come obiettivo globale di distribuire 2 miliardi di dosi di vaccino contro il Covid-19, fra cui 1,3 miliardi di dosi a 92 Paesi a reddito basso e medio, entro il 2021, e 14,5 milioni di siringhe a più di 30 Paesi.