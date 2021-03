Papa in Iraq: Comunità di Sant’Egidio, il 5 marzo veglia di preghiera per accompagnare la visita

Rispondendo all’appello di Papa Francesco a pregare per la sua visita in Iraq, venerdì 5 marzo, alle 20, la Comunità di Sant’Egidio promuove una veglia di preghiera nella basilica di Santa Maria in Trastevere. Chiunque potrà seguirla non solo in presenza, ma anche online, per accompagnare un viaggio di rilevanza storica per i cristiani e tutti i credenti della Terra di Abramo. Un evento tanto atteso da tutto il popolo iracheno, dopo che – come ha ricordato oggi lo stesso Francesco nell’udienza generale – venne annullata, nel 1999, la visita di San Giovanni Paolo II: “Non si può deludere un popolo per la seconda volta”, ha detto il Papa invitando a pregare perché questo viaggio “possa svolgersi nel migliore dei modi e portare i frutti sperati”. La preghiera verrà trasmessa in live streaming multilingue sul sito www.santegidio.org e sui canali social della Comunità di Sant’Egidio.