Diocesi: Caltanissetta, oggi Messa in cattedrale celebrata dall’arcivescovo di Siracusa Lomanto

L’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, “figlio” della Chiesa nissena, oggi, mercoledì 3 marzo, alle 18, concelebrerà nella cattedrale di Caltanissetta una Messa solenne alla quale parteciperanno tutti i sacerdoti della diocesi. Per l’occasione, nel pomeriggio, non si celebreranno Messe nelle parrocchie diocesane, per poter meglio solennizzare questo momento di accoglienza e di condivisione.

Mons. Francesco Lomanto, eletto arcivescovo di Siracusa il 24 luglio scorso, e consacrato nel santuario della Madonna delle lacrime il 24 ottobre dal vescovo di Caltanissetta, mons. Mario Russotto, è nato a Mussomeli il 2 marzo 1962, è stato ordinato sacerdote da mons. Alfredo M. Garsia nel 1986, ha conseguito il dottorato in Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, autore di numerosi volumi e studi storici, è stato preside della Facoltà Teologica di Sicilia e docente presso l’Istituto Teologico diocesano “Mons. G. Guttadauro”. È delegato per la Cultura e le Comunicazioni sociali per la Conferenza episcopale siciliana. Mons. Lomanto avrebbe dovuto essere presente a Caltanissetta il 13 novembre, nell’anniversario della dedicazione della cattedrale, ma la ripresa delle limitazioni legate all’emergenza sanitaria non lo aveva reso possibile Alla Messa di domani, concelebrata assieme al vescovo Russotto, si potrà partecipare nel rispetto delle norme di distanziamento e di sicurezza anti-contagio da Covid-19.