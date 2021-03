Comunicazione: WeCa, online nuovo tutorial su come creare “un canale YouTube per la propria parrocchia”

“Come si crea un canale YouTube per la propria parrocchia?” è il titolo del tutorial WeCa in onda da stamani, mercoledì 3 marzo, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici. Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa, Fabio Bolzetta, e condotto da Alessandra Carenzio, spiega nel concreto i motivi per cui una parrocchia può valutare di aprire un proprio canale YouTube e i passaggi per farlo nel modo più efficace. “YouTube – dice Carenzio nel tutorial – più che fare concorrenza agli altri siti, è il più grande concorrente della televisione tradizionale. I giovani, i giovanissimi, ma anche molti adulti hanno sostituito i loro programmi Tv preferiti con gli youtuber più in voga. Insomma: più che un social da coltivare e da far crescere, YouTube può essere considerato una vetrina da utilizzare al bisogno, ma in modo coerente”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa. La novità principale di questa terza stagione dei tutorial WeCa è la collaborazione con la Pontificia Academia Mariana Internationalis: l’ultimo tutorial di ogni mese sarà dedicato alla figura di Maria in rapporto al mondo della comunicazione.