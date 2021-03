Papa Francesco: udienza, “Gesù ci ha rivelato l’identità di Dio”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Gesù ci ha rivelato l’identità di Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, trasmessa in diretta streaming dalla Biblioteca privata del Palazzo apostolico e dedicata alla preghiera trinitaria, che grazie a Gesù “ci spalanca alla Trinità, al Padre, al Figlio e allo Spirito, al mare immenso di Dio Amore”. “E’ stato lui a far questo”, ha rimarcato Francesco ancora a braccio: “ci ha aperto questo rapporto tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. È Gesù ad averci aperto il Cielo e proiettati nella relazione con Dio. È ciò che afferma l’apostolo Giovanni, a conclusione del prologo del suo Vangelo: ‘Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato”. “Noi davvero non sapevamo come si potesse pregare”, ha fatto notare il Papa: “quali parole, quali sentimenti e quali linguaggi fossero appropriati per Dio. In quella richiesta rivolta dai discepoli al Maestro, che spesso abbiamo ricordato nel corso di queste catechesi, c’è tutto il brancolamento dell’uomo, i suoi ripetuti tentativi, spesso falliti, di rivolgersi al Creatore: ‘Signore, insegnaci a pregare’”.