Spagna: Pastorale giovanile, causa Covid-19 posticipato al 2022 il pellegrinaggio europeo dei giovani a Santiago de Compostela

Il pellegrinaggio europeo dei giovani (Eyp), previsto per il mese di agosto 2021, a causa del Covid-19 è stato posticipato al 2022, (nuova data 3-7 agosto), in occasione dell’Anno Santo di Compostela, che Papa Francesco ha esteso anche all’anno prossimo. È quanto si legge dal sito ufficiale http://www.pastoraldejuventud.es/pej21/. Resta l’augurio che il pellegrinaggio “possa essere un momento di gioia e di speranza per la Chiesa pellegrina in Spagna, soprattutto per i giovani. Ora abbiamo più tempo per prepararci e continuare ad animare questo meraviglioso incontro”.