Germania: diocesi del Limburgo, un sito di buone notizie “per una Quaresima di speranza”

good-news.bistumlimburg.de è il sito web di buone notizie messo in rete dalla diocesi del Limburgo per accompagnare il cammino quaresimale “per una preparazione positiva e di speranza verso la Pasqua”. Sarà abbinato anche un canale dedicato sul social Telegram “con il compito di permettere uno scambio continuo di buone parole tra i fedeli”. Dal mercoledì delle Ceneri a Pasqua, nel primo fine settimana di aprile, il sito “raccoglierà notizie di vita belle, belle e ancora belle”, è scritto in un comunicato sul sito della diocesi. “La Quaresima di solito è il momento della rinuncia. Lo facciamo da quasi un anno ormai. Molte persone sono gravate dalle continue restrizioni per la pandemia. Ma ci sono ancora i lati buoni, belli e meravigliosi della vita”, ha sottolineato il portavoce diocesano, Stephan Schnelle. Ecco perché ci si vuole concentrare sulla “speranza positiva e risvegliata: dopo tutto la Pasqua è la festa della speranza e la migliore notizia di tutte”. Oltre alle buone notizie, ci sarà anche la possibilità di condividere momenti di speranza e familiari. Nell’ambito della campagna, la diocesi aprirà anche, per la prima volta, un canale sul servizio gratuito di messaggistica istantanea Telegram. Sotto il nome “Quaresima – Buon tempo”, la direttrice dell’ufficio stampa diocesano, Felicia Schuld, invierà messaggi agli abbonati durante la Quaresima aprendo un dialogo. “In passato, durante la Quaresima rinunciavo sempre a qualche cosa: alcol, carne, caffè. Quest’anno mi concentrerò sul comunicare le buone notizie”, ha detto Schuld.