Shoah: Siena, giovedì il card. Lojudice a un incontro on line degli studenti del “Piccolomini” con le sorelle Bucci, sopravvissute ad Auschwitz

Giovedì 18 febbraio, alle ore 18,15, si terrà l’iniziativa “Noi bambine ad Auschwitz. Andra e Tatiana Bucci incontrano (on line) gli studenti” dell’Istituto d’istruzione superiore “Piccolomini”. L’iniziativa è promossa dallo stesso Istituto Piccolomini in collaborazione con gli Uffici per la Pastorale delle comunicazioni sociali, la Pastorale scolastica e per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Siena-Colle Val D’Elsa-Montalcino e con l’associazione Possibility.

Andra e Tatiana Bucci, che si collegheranno da Los Angeles e da Bruxelles, sono due sorelle italiane di origine ebraica superstiti dell’Olocausto. Scambiate per gemelle, vennero tenute in vita per essere usate come cavie per gli esperimenti condotti da Josef Mengele e sono tra i pochi sopravvissuti nel campo di Auschwitz.

All’incontro on line prenderanno parte il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle -Val D’Elsa-Montalcino, Crescenzio Piattelli, rabbino di Siena, Sandra Fontani, dirigente scolastico “E.S. Piccolomini” di Siena, e i rappresentanti degli studenti dell’Iis “E.S. Piccolomini”. Modera Stefania Buccioli, membro della Società filosofica italiana.

Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sia sul canale YouTube dell’Iis “E.S. Piccolomini” sia su Mia Radio (94.7-96.8-97.2- 101.6 Fm).