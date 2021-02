Evangelici: il 17 febbraio per la “Settimana delle libertà” il webinar “Cittadinanza, libertà e cura al tempo del Covid”

Un unico evento nazionale, in agenda il 17 febbraio, con il webinar “Cittadinanza, libertà e cura al tempo del Covid”. Così la Federazione delle chiese evangeliche (Fcei) celebrerà il 17 febbraio viste le restrizioni legate al Covid-19. “Il 17 febbraio 1848 – spiega la Fcei in una nota diffusa oggi – il re di Sardegna Carlo Alberto concesse, con le Lettere Patenti, i diritti civili ai suoi sudditi protestanti, i valdesi. Il mese seguente, il 29 marzo 1848, fece lo stesso per gli ebrei. La decisione del sovrano a favore dei protestanti fu accolta con entusiasmo e salutata dai valdesi attorno a grandi falò. Da allora, per i valdesi e per tutti gli evangelici, questa data è un giorno di festa, e da molti anni la Federazione delle chiese evangeliche (Fcei) promuove intorno al 17 febbraio una “Settimana della Libertà” per riflettere sui temi della libertà, non solo religiosa e non solo degli evangelici: la libertà di coscienza, di pensiero e di religione per tutti”. “Questo 17 febbraio sarà sicuramente diverso da tutti i precedenti ma probabilmente, proprio per la pandemia e la crisi che stiamo attraversando, ancora più significativo e simbolicamente importante”, dichiara il pastore Luca Maria Negro, presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei). “La prevenzione e il contrasto all’emergenza sanitaria stanno ponendo interrogativi etici come mai prima d’ora, anche in termini di “libertà” individuali e collettive, nel senso più alto e ampio del termine. Per questo crediamo sia necessario, come chiese protestanti, riflettere insieme sul significato di quel percorso intrapreso nel 1848 e su come possiamo contribuire proattivamente ad un futuro sostenibile. Perché quel passo importante per valdesi ed ebrei non riguarda solo noi credenti ma chiunque abbia a cuore il tema dei diritti, della libertà di religione e di espressione. Temi che sono purtroppo, anche a distanza di 173 anni, sempre drammaticamente attuali e non risolti”. Nel 2020 la Settimana della Libertà, in concomitanza con il 17 febbraio, fu dedicata al tema della lotta contro l’antisemitismo.