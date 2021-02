Diocesi: Sorrento, Nocera e Salerno, dal 25 febbraio un corso di orientamento del Progetto Policoro

Ormai sempre più precocemente si è assillati dagli interrogativi sul proprio futuro professionale. Per aiutare i giovani a comprendere la loro vera strada, il Progetto Policoro delle diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, Nocera Inferiore-Sarno, Salerno-Campagna–Acerno promuovono il corso on line “Policoro Orienta. I giovani alla ricerca del lavoro”, un percorso di orientamento al lavoro con esperti del settore della formazione, del counseling, dell’avvio di impresa.

“Policoro Orienta. I giovani alla ricerca del lavoro” è un percorso completamente gratuito, con rilascio di certificazione finale, costruito in 5 moduli formativi, tenuti da professionisti del settore di competenza. Ogni lezione, programmata di giovedì dalle 18 alle 20, a partire dal 25 febbraio avrà la durata di due ore e vedrà l’alternarsi di due o tre relatori che forniranno ai partecipanti informazioni e strumenti pratici per arricchire la propria cassetta degli attrezzi e destreggiarsi con maggiore professionalità e sicurezza nel mondo nel lavoro. Le lezioni si terranno tramite piattaforma Cisco Webex, a cui si potrà accedere tramite link, che sarà fornito ai partecipanti tramite e-mail.