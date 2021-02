Nucleare: Baldassarre (fisico), “necessario costruire i depositi per le scorie”

Sul perché sia necessario trovare aree idonee allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi è intervenuto Leonardo Baldassarre, fisico esperto di radio-protezione, durante l’incontro on line ieri sera organizzato dalla diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva. “Fare un deposito è necessario – ha spiegato – perché attualmente i materiali non sono inglobati dal cemento e in caso di imperizia del gestore possono essere veicolati nell’ambiente. Continuiamo ad avere il materiale radioattivo delle vecchie centrali. C’è inoltre un volume di materiale proveniente dalla ricerca nucleare e dalla produzione di radiofarmaci”. Riguardo ai 60 giorni concessi dallo Stato per eccepire i criteri di individuazione dei siti, il fisico ha aggiunto: “Li considero pochi per un problema così complesso. Li dobbiamo mettere in relazione agli anni che ci sono voluti per la definizione dei siti. Siamo in forte ritardo rispetto a tutto il mondo che ha dei depositi temporanei. Il problema è complesso ma dopo i 60 giorni non verrà data l’ultima parola, verranno solo corretti i criteri e successivamente la mappa delle aree idonee. Da lì si avvierà il processo di candidatura delle comunità locali per ospitare i depositi”.