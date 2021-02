Quaresima: diocesi Lecce, mons. Seccia presiede l’imposizione delle Ceneri a Santa Croce

Vista la chiusura del duomo di Lecce per lavori, mons. Michele Seccia presiederà la messa di inizio Quaresima con l’imposizione delle Ceneri, alle ore 18,30 nella basilica di Santa Croce. La celebrazione verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Portalecce, come anche gli altri appuntamenti della Quaresima 2021 proposti di seguito: “24 Ore per il Signore”, 12 e 13 marzo; “Lectio Divina guidata da don Salvatore Corvino”, ogni martedì alle ore 19; “Via Crucis”, ogni venerdì alle ore 19; “commento al vangelo della domenica a cura di Padre Antonio Parrino”, ogni sabato alle ore 17.