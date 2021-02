Coronavirus Covid-19: Decaro (Anci) a Gelmini (min. Affari regionali), “coinvolgere sindaci per diffusione capillare dei vaccini sul territorio”

“Imprimere il massimo dell’accelerazione possibile per raggiungere l’immunità di gregge è l’obiettivo prioritario che deve vedere tutte le Istituzioni, soprattutto quelle territoriali, coinvolte e impegnate in questo sforzo”. Lo ha scritto il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, in una lettera indirizzata alla neo ministra per le Autonomie e gli Affari regionali, Mariastella Gelmini. A nome dei sindaci italiani, Decaro rinnova “la disponibilità a proseguire lungo la strada della leale collaborazione e del massimo impegno a condividere strumenti e obiettivi per garantire al Paese il superamento dell’emergenza e la rapida ripartenza”. A tal fine, chiede di valutare “un coinvolgimento diretto dell’Anci nell’ambito del lavoro e del confronto in atto per la definizione di alcuni aspetti essenziali del piano vaccinale in favore della popolazione”. “Pertanto – conclude Decaro –, non esitare a coinvolgere il sistema delle autonomie locali nel processo di pianificazione riguardante, in particolare, l’individuazione delle strutture e dei luoghi per la somministrazione vaccinale, al fine di garantire una diffusione il più possibile capillare su tutto il territorio”.