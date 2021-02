Focolari: Convegno internazionale “Oltre il ‘900. Chiara Lubich in dialogo con il nostro tempo” (18 e 19 febbraio)

Si svolgerà in via telematica dall’Auditorium della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma il 18 ed il 19 febbraio il Convegno internazionale “Oltre il ‘900. Chiara Lubich in dialogo con il nostro tempo”. Il convegno – si legge in un comunicato diffuso oggi dal Movimento dei Focolari – affronterà il pensiero, l’esperienza storica, politica, economica e letteraria di Chiara Lubich (1920-2008), fondatrice del Movimento dei Focolari, grazie al contributo di accademici e studiosi di diverse discipline. Il programma si articola in quattro sezioni: storica, letteraria, socio-politica e un’ultima dedicata ad alcune figure del ‘900. Promosso dal Centro Chiara Lubich e dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (Italia) e diffuso con traduzione simultanea in quattro lingue ripercorrerà la figura di Chiara Lubich che “ha attraversato il ‘900 e vissuto l’inizio del nuovo millennio guardando questo cambiamento d’epoca dalla prospettiva della fraternità universale, convinta – come ebbe a dire più volte – che l’unità è un segno dei tempi. Il convegno punta ad approfondire il pensiero di Chiara Lubich ponendolo in dialogo e a confronto con figure di grandi personalità che, con percorsi di vita e di cultura diversi, hanno però puntato lo sguardo nella stessa direzione”. Interverranno tra gli altri: Michel Angel Moratinos (Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite); Andrea Riccardi (Università degli Studi Roma Tre); Piero Coda (Istituto Universitario Sophia di Loppiano); Alessandra Smerilli (Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”); Vincenzo Buonomo (Pontificia Università Lateranense); Pasquale Ferrara (ambasciatore, Istituto Universitario Sophia di Loppiano), Vittorio Alberti (Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale), Adriano Roccucci (Università degli Studi Roma Tre); Cristiana Freni (Pontificia Università Salesiana di Roma, Italia); Lucia Tancredi (scrittrice); Andras Fejérdy (Pázmány Péter Catholic University, Budapest); Aldo Civico (antropologo, Columbia University, New York); Antonio Trupiano (Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Napoli); Vinu Aram (direttrice dello Shanti Ashram di Coimbatore, India). Interverrà anche la neo-eletta Presidente dei Focolari, Margaret Karram. Sarà presente all’evento Maria Voce, già Presidente dei Focolari dal 2008 al 2021.