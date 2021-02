 Attacco a Erbil: Un Ponte Per (ong) “Potenze straniere e milizie settarie destabilizzano il paese. Visita del Papa importante”

Un Ponte Per esprime la propria “Preoccupazione per l’attentato alla base militare della coalizione internazionale ad Erbil, rivendicato da una milizia filo-iraniana, che ha provocato una vittima e almeno 9 feriti” è stata espressa oggi dai co-presidenti nazionali della ong Un Ponte Per (Upp) operativa in Iraq da oltre 30 anni, Alfio Nicotra e Angelica Romano. In una nota i due affermano che “ purtroppo l’Iraq e la regione del Kurdistan iracheno sono destabilizzati in questi mesi da diversi attori: operazioni di potenze straniere come la Turchia contro i curdi, con bombardamenti e arresti di massa anche in Iraq; recrudescenza tra truppe Usa e milizie filo-iraniane accresciute dopo l’uccisione il 3 gennaio 2020 del generale iraniano Qasem Soleimani all’aeroporto internazionale di Baghdad; la ripresa delle iniziative delle milizie di Daesh e di diversi attentati contro i civili come quello particolarmente sanguinoso dello scorso mese in un mercato della capitale irachena”. Per Upp “la recrudescenza di questi conflitti rappresenta una minaccia per la popolazione civile e per il processo di ricostruzione del paese, e hanno lo scopo di togliere la parola ai movimenti sociali iracheni che in questi due anni si sono mobilitati contro le derive settarie, la corruzione e l’estremismo violento”. In dubbio, a questo punto, anche la possibilità di tenere libere elezioni generali, fissate in ottobre 2021 e “importante esito della rivoluzione civile iniziata nell’ottobre 2019”. “Diventa ancora più importante in queste circostanze – concludono i due co-presidenti nazionali – la visita di Papa Francesco in Iraq, attesa non solo dalla popolazione cristiana ma da larga parte della società civile in quanto rappresenta una eccezionale occasione per riaccendere i riflettori su questo paese, la sua ricerca di una pace giusta e di un equilibrio politico non determinato dalle potenze straniere”.