Diocesi: Cremona, domani il vescovo Napolioni celebrerà in cattedrale la Messa con l’imposizione delle Ceneri

Sarà celebrata domani, mercoledì 17 febbraio, alle 18, nella cattedrale di Cremona, la Messa con la benedizione e l’imposizione delle Ceneri. A presiederla, sarà il vescovo, mons. Antonio Napolioni. La celebrazione potrà essere seguita in diretta streaming attraverso il portale diocesano, i canali social della diocesi (la pagina facebook e il canale youtube) e in televisione su Cremona1 (canale 80). La liturgia sarà concelebrata dal vescovo emerito, mons. Dante Lafranconi, e dai canonici del Capitolo della cattedrale.

La celebrazione, servita all’altare dagli studenti di Teologia del Seminario di Cremona, sarà animata con il canto dal Coro della cattedrale, essendo di nuovo possibile in “zona gialla” la presenza dei cori, pur nel rispetto delle distanze necessarie e con l’uso della mascherina.

Il primo giorno di Quaresima sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente alla Chiesa cremonese l’iniziativa di carità che accompagnerà il cammino verso la Pasqua.