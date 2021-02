Quaresima: Fermo, celebrazioni ed iniziative presiedute da mons. Pennacchio si svolgeranno nella vicaria di Montegranaro

Nella diocesi di Fermo, le celebrazioni presiedute dall’arcivescovo Rocco Pennacchio nel tempo di Quaresima e nel Triduo Pasquale si svolgeranno quest’anno nella vicaria di Montegranaro. Ne dà notizia l’arcidiocesi in una nota nella quale spiega che i Quaresimali del venerdì potranno essere seguiti esclusivamente online sul sito web diocesano e sui canali social.

A partire da domani, Mercoledì delle Ceneri, “l’arcivescovo – si legge in una nota – si farà pellegrino nelle comunità della vicaria di Montegranaro!: considerando le presenti limitazioni, come indicato nel programma, mons. Pennacchio “presiederà in alcune parrocchie la celebrazione delle Ceneri e le liturgie della Settimana Santa”.

Domani, alle 19, la messa con le imposizioni delle Ceneri, verrà presieduta dal presule nella chiesa collegiata di Montecorsaro. Da venerdì poi prenderanno il via i Quaresimali (tutti alle 21): il 19 febbraio su “Convertitevi e credete al Vangelo” con la collaborazione della comunità di Monte Urano; il 26 febbraio “Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?” con la collaborazione della comunità di Villa San Filippo; il 5 marzo su “Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo” con la collaborazione della comunità di Trodica; il 12 marzo su “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio” con la collaborazione della comunità di Monte San Giusto; il 19 marzo su “Dove sono io, là sarà anche il mio servitore” con la collaborazione della comunità di Monte Urano; il 26 marzo su “Davvero costui era Figlio di Dio!” con la collaborazione della comunità di Montegranaro.