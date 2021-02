Quaresima: Policlinico Gemelli, le messe in diretta dal lunedì al venerdì su Tv2000

Per tutto il periodo della Quaresima, a partire da domani Mercoledì delle Ceneri, 17 febbraio, fino a Mercoledì Santo, 31 marzo, dal lunedì al venerdì alle ore 7.00 e alle ore 8.30, saranno trasmesse in diretta su Tv2000 le celebrazioni eucaristiche dalla cappella “San Giuseppe Moscati” della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, in collaborazione con il Centro pastorale dell’Università Cattolica e la Cappellania del Gemelli.

“Viviamo un tempo di grande incertezza e trepidazione, alle prese con una pandemia che continua a condizionare pesantemente la vita delle persone e della società, ma non dobbiamo scoraggiarci – afferma mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica e del Policlinico Gemelli -. Abbiamo bisogno di rafforzare le ragioni della speranza e di allargare i legami di solidarietà e di carità fraterna per affrontare assieme le grandi sfide poste dalla pandemia. La Quaresima diventa un tempo particolarmente propizio proprio per rigenerare le energie spirituali e morali che sono alla base di ogni autentico impegno a servizio del bene comune. Anche nel Policlinico Gemelli intensificheremo la preghiera, per dare concreta attuazione a quanto sollecitato da Papa Francesco nel Messaggio per la Quaresima di quest’anno”: “In questo tempo di conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’’acqua viva’ della speranza e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo”.

In occasione dei “tempi forti” dell’anno liturgico, grazie alla collaborazione con l’emittente televisiva della Cei, l’Università Cattolica e la Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Irccs “vogliono offrire una testimonianza di preghiera e di vicinanza a tutti coloro che seguono da casa, dai reparti dell’ospedale o da altre strutture sanitarie”.