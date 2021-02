Mercoledì delle Ceneri: Prato, domani mattina la messa in cattedrale con il vescovo Nerbini

Domani, 17 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, prenderà il via la Quaresima. E puntuale come ogni anno, nella diocesi di Prato si ripete la tradizione. Alla mezzanotte di oggi, martedì grasso, il campanone del duomo suonerà a distesa per annunciare la fine del Carnevale e l’inizio della Quaresima, tempo forte della liturgia che porterà fino alla Pasqua, che cade quest’anno domenica 4 aprile. Da tradizione, il primo giorno di Quaresima è un momento di astinenza dalle carni e di digiuno. In tutte le chiese della diocesi viene celebrata la messa e si rinnova il rito dell’imposizione delle ceneri sul capo dei fedeli. Domani il vescovo Giovanni Nerbini celebrerà alle 9,30 la messa in cattedrale, con l’imposizione delle ceneri. Le altre messe in duomo si terranno alle 7,30 e alle 17,30. Quest’ultima, preceduta dalla recita del rosario, sarà trasmessa in diretta su Tv Prato (canale 74 del digitale terrestre o in streaming su www.tvprato.it) e sarà presieduta dal parroco della cattedrale, il canonico Luciano Pelagatti.