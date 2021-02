Quaresima: mons. Lorefice (Palermo), “ci permette di verificare se il nostro impegno è fondato in Dio”

“La Quaresima ha una forza liberante e rivelativa per le nostre comunità cristiane perché ci permette di verificare con decisione se apparteniamo a Gesù, se siamo di Cristo, degni del nome che portiamo. Se gli assomigliamo. Se la nostra partecipazione alla costruzione della città umana, il nostro impegno sociale e caritativo sono fondati in Dio”. Lo dice l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, nel suo videomessaggio per la Quaresima. Il presule si sofferma sui tre aspetti che la caratterizzano: tempo di preghiera, digiuno prolungato e pratica dell’elemosina.

Dunque, partendo dalla considerazione della Quaresima come “un tempo in cui siamo chiamati a ritrovare il nostro centro nella relazione con Dio, in un dialogo costante e accorato di fiducia – di fede! – nel Signore”, mons. Lorefice ribadisce che “il Padre celeste ascolta il grido delle donne e degli uomini segnati dalla solitudine della sofferenza e dall’emarginazione generata dall’indifferenza e dall’ingiustizia, poiché ha viscere di misericordia e di amore per tutti”. Consapevole che “la pandemia ci ha fatto riscoprire la potenza e la ricchezza della preghiera”, l’arcivescovo evidenzia, inoltre, che “è un tempo che ci chiede una nuova sintonia con il gemito dello Spirito”. Il digiuno viene presentato come “un’occasione per ricollocarci nell’ascolto di noi stessi”. “Il tempo e il percorso quaresimale, attraverso il digiuno, richiedono il rinnegamento dell’io narcisistico per uscire dall’indifferenza del cuore”. Secondo l’arcivescovo, il digiuno “permette di comprendere i più poveri e diseredati, la durezza estrema e lancinante della loro vita”. Infine, la pratica dell’elemosina che “ci riconsegna la dimensione fondativa della nostra relazione con l’altro”. “L’elemosina ci rende espressione del sentimento divino e umano più alto e necessario, che anche questo tempo di pandemia ha messo in risalto: la compassione”.