Attacco a Erbil: Farnesina, “Italia condanna lanci di razzi contro postazione della Coalizione internazionale per il contrasto a Daesh”

“L’Italia condanna i lanci di razzi contro una postazione della Coalizione internazionale per il contrasto a Daesh ad Erbil (Kurdistan iracheno), che hanno causato la morte di un dipendente della base ed il ferimento di numerosi militari e civili”. Così la Farnesina in una nota. “Esprimiamo solidarietà alla famiglia della vittima e auspichiamo la pronta guarigione di chi è rimasto coinvolto nell’attacco”, prosegue il ministero degli Affari esteri. “L’Italia – conclude la nota – conferma il suo impegno, al fianco del Governo iracheno e delle Autorità regionali del Kurdistan, nella lotta al terrorismo e all’estremismo violento e nell’impegno per restituire sicurezza e stabilità all’Iraq e all’intera regione”.