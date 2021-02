Scuola: Parole O_Stili e Ministero Istruzione, al via la prima piattaforma didattica per la cittadinanza digitale #AncheIoInsegno

Una piattaforma al fianco di tutti i 170mila docenti italiani che già fanno parte della community di Parole O_Stili e che mette a disposizione i progetti didattici realizzati per gli oltre 800mila studenti che già hanno lavorato sui principi del Manifesto della comunicazione non ostile e su tematiche come la cittadinanza digitale e l’uso consapevole del web. Con questo obiettivo, Parole O_Stili e il Ministero dell’Istruzione festeggiano il quarto compleanno con un regalo per tutta la rete: #AncheIoInsegno, nella sua versione beta.

La piattaforma sarà una sorta di database, organizzata con filtri di ricerca e in continuo aggiornamento, pronta a soddisfare le necessità didattiche di tutti quegli educatori, insegnanti e genitori che vogliono affrontare in classe o a casa temi come bullismo e cyberbullismo, rischi e opportunità della Rete, diritti e doveri on line, fake news, hate speech, web reputation, revenge porn, body shaming, privacy on line e moltissimi altri argomenti. Filo conduttore di tutte le attività educative sarà il Manifesto della comunicazione non ostile e i suoi valori. I successivi sviluppi, inoltre, permetteranno agli insegnanti di relazionarsi in modo diretto attraverso un sistema di messaggistica e altre funzionalità che ne arricchiranno l’esperienza di navigazione e la crescita formativa. La piattaforma, liberamente accessibile a tutti previa iscrizione, sarà raggiungibile al link: ancheioinsegno.it.

“Quest’anno abbiamo deciso di festeggiare regalando noi qualcosa alla nostra community: abbiamo voluto sostenere tutti i docenti aiutandoli a dare alle nuove generazioni gli strumenti adeguati per vivere la rete – dichiara Rosy Russo, presidente di Parole O_Stili -. Siamo sempre più convinti che l’educazione sia l’unica risposta per affrontare le sfide poste dal web ed è per questo motivo che lancio l’appello per l’introduzione di un’ora di cittadinanza digitale a settimana nelle scuole, rafforzando la consapevolezza che virtuale è reale. L’istruzione deve essere una priorità del nostro Paese”.

In occasione del compleanno sarà lanciata un’indagine demoscopica che coinvolgerà insegnanti di ogni ordine e grado e gli studenti della secondaria di secondo grado, con l’obiettivo di restituire una fotografia della situazione emotiva e sociale del mondo scuola (le difficoltà, le aspettative e il rapporto avuto con gli strumenti digitali e con i social) dopo un anno di didattica a distanza. L’indagine sarà condotta da Ipsos per Parole O_Stili e con il sostegno dell’Istituto Toniolo. A questo si aggiunge un progetto didattico smart dedicato alle classi della secondaria che culminerà con un evento live il 24 febbraio, alle ore 10, sul canale YouTube di Parole O_Stili e con la presenza di migliaia di studenti.