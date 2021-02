Coronavirus Covid-19: Unicef, accordi con 10 compagnie aeree per trasportare vaccini

L’Unicef oggi lancia l’Humanitarian airfreight initiative, con oltre 10 compagnie aeree che stanno firmando accordi per sostenere la priorità della consegna di vaccini contro il Covid-19, farmaci essenziali, dispositivi medici e altre forniture fondamentali per rispondere alla pandemia. L’iniziativa servirà anche da meccanismo di preparazione logistica globale per altre crisi umanitarie e sanitarie a lungo termine. “La consegna di questi vaccini salvavita è un’impresa monumentale e complessa, considerando i grandi volumi che devono essere trasportati, i requisiti della catena del freddo, il numero di consegne previste e la diversità delle rotte”, ha dichiarato Etleva Kadilli, direttore della Supply division dell’Unicef. L’iniziativa coinvolge compagnie aeree che coprono oltre 100 Paesi, in supporto della Covax facility, l’azione globale che ha l’obiettivo di rendere equo l’accesso ai vaccini contro il Covid-19. Sulla base della distribuzione indicativa della Covax facility e del piano di assegnazione del primo turno, 145 Paesi riceveranno dosi per vaccinare circa il 3% della loro popolazione, in media, a partire dalla prima metà del 2021, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti e i piani di assegnazione finale. Oltre a dare priorità alle spedizioni di queste forniture salvavita, le compagnie aeree adotteranno misure come il controllo della temperatura e la sicurezza, aggiungendo anche capacità di trasporto merci alle rotte dove necessario. Le consegne e la successiva vaccinazione dei lavoratori in prima linea sosterranno i sistemi sanitari e di assistenza sociale per riprendere in sicurezza questi servizi fondamentali.