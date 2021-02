Quaresima: Padova, domani il vescovo Cipolla presiede il rito delle Ceneri in cattedrale. Percorsi e riflessioni verso la Pasqua

Domani, Mercoledì delle Ceneri, inizio del tempo di Quaresima, il vescovo di Padova Claudio Cipolla presiederà la celebrazione eucaristica con il rito dell’imposizione delle ceneri alle 19,30 in basilica cattedrale.

Il tempo di Quaresima tradizionalmente, per la Chiesa di Padova, è animato dalla riflessione e dai percorsi proposti dall’Ufficio di pastorale della missione in collaborazione con altri uffici. Nonostante la difficoltà di alcune proposte, impedite dalla pandemia, vengono comunque lanciati alcuni spunti che incrociano l’orizzonte diocesano che accompagna questo anno pastorale – “La carità nel tempo della fraternità” – con l’ultima enciclica di Papa Francesco, Fratelli tutti. Slogan della Quaresima di fraternità 2021 è “Fratelli tutti: la musica del Vangelo”. Per le famiglie, i giovani e gli adulti viene proposto un percorso di riflessione sul tema dell’”Alleanza”, filo conduttore nelle prime letture delle domeniche di Quaresima; per i ragazzi c’è un sussidio a fumetti e altre opportunità. Il tutto è disponibile sul sito: www.quaresimadifraternita.it. Disponibili anche tre brevi video meditazioni settimanali sulla Parola di Dio delle domeniche che accompagnano alla Pasqua di Risurrezione. La proposta, “Parola & parole per Ri-sorgere”, vede la collaborazione di vari Uffici diocesani. Le riflessioni sono curate da don Vincenzo Cretella, presbitero diocesano attualmente al Centro Aletti di Roma, e don Stefano Ferraretto, missionario fidei donum in Etiopia.

Tre gli appuntamenti settimanali – sabato, martedì e giovedì – che vedranno queste pillole per meditare rilanciate sui canali social della diocesi di Padova e trasmesse all’interno del tg dell’emittente Telenuovo, sui canali digitali 11 e 117. Ci saranno “parole chiave” settimanali (dal sabato al giovedì) che faranno da guida nel percorso e susciteranno qualche domanda. “Parola & parole per Ri-sorgere” saranno commentate il sabato come preparazione alla lettura della domenica; approfondite il martedì; rilette con un’apertura missionaria il giovedì; il percorso prenderà il via il 20 febbraio e accompagnerà alla Pasqua in 19 appuntamenti, l’ultimo il Sabato santo 3 aprile 2021.