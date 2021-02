Romania: vaccino Covid-19, somministrate un milione di dosi. Spot video con un sacerdote cattolico e uno ortodosso

La Romania è arrivata a vaccinare più di 37mila persone al giorno, e dall’inizio della campagna di vaccinazione ad oggi ha somministrato 1.151.112 dosi di vaccino. Iniziata il 27 dicembre 2020 con il vaccino Pfizer/BioNTech, la vaccinazione ha continuato dal 4 febbraio anche con il vaccino Moderna e dal 15 febbraio a questi si è aggiunto il vaccino AstraZeneca. Inoltre, circa il 90% del personale medico impegnato in prima linea contro il coronavirus è stato già immunizzato, ricevendo ambedue le dosi, e il 99% ha ricevuto la prima dose di vaccino. Nel mese di febbraio le autorità romene si concentrano sulla vaccinazione delle persone anziane e con malattie gravi e del personale che lavora nelle strutture di assistenza per gli anziani. Nelle case per gli anziani, il 56,5% degli assistiti e del personale è stato immunizzato, e l’86,7% ha ricevuto la prima dosi di vaccino. E siccome dall’8 febbraio è ripresa la didattica in classe, le autorità romene vogliono accelerare la vaccinazione del personale didattico, utilizzando dal marzo anche squadre mobili per la vaccinazione. I dati sono stati presentati oggi dal generale Valeriu Gheorghiţă, coordinatore della campagna nazione di vaccinazione in Romania, durante una conferenza stampa organizzata a Bucarest.

Il Governo romeno continuare a contare sull’appoggio dei culti religiosi della Romania, nella campagna di vaccinazione dei cittadini. Venerdì 12 febbraio i rappresentanti dei culti hanno partecipato a un incontro di lavoro online, sul tema della vaccinazione e della libertà di culto in tempo di pandemia, ha informato il segretariato di Stato per i culti in un comunicato stampa del 15 febbraio. Al dibattito hanno partecipato rappresentanti di 17 dei 18 culti riconosciuti in Romania, e la Chiesa cattolica è stata rappresentata da mons. Aurel Percă, arcivescovo metropolita di Bucarest e presidente della Conferenza episcopale romena. Inoltre, per incoraggiare la vaccinazione, il ministero della salute romeno sta preparando uno spot video con due sacerdoti influencer in Romania, uno cattolico e uno ortodosso: don Francisc Doboș, già portavoce dell’arcidiocesi romano-cattolica di Bucarest, e il sacerdote ortodosso Constantin Necula, professore di teologia all’Università Lucian Blaga di Sibiu.