Quaresima: Pompei, l’arcivescovo Caputo visiterà di domenica le comunità parrocchiali “per riscoprire che il nostro punto fermo è Dio”

“Desidero incontrarvi, nel rispetto delle prescrizioni legate all’emergenza sanitaria, per guardare con voi il futuro con speranza e per vivere con voi un momento di comunione spirituale. In questa luce, ho in programma di visitare, nelle cinque domeniche di Quaresima, le parrocchie di Pompei”. Lo scrive l’arcivescovo della città mariana, mons. Tommaso Caputo, in una lettera indirizzata alla città, nella quale ha annunciato il desiderio di incontrare parroci, catechisti, rappresentanti delle aggregazioni ecclesiali e tutti i fedeli per “scoprire insieme sempre più la bellezza del dono che Cristo è per noi, motivando la passione dell’annuncio del Vangelo a cui tutti siamo chiamati e che nasce dalla sovrabbondanza del cuore”.

Nella lettera, mons. Caputo si sofferma sul difficile presente, segnato dalle gravi difficoltà causate, in tanti settori, dall’emergenza sanitaria, difficoltà che anche la città di Pompei ha subito e subisce ancora, in questa seconda ondata di pandemia da coronavirus, in cui malattia e morte continuano a colpire giovani e anziani. “Non lasciamoci fermare dalle difficoltà che viviamo – continua l’arcivescovo -. Possiamo e dobbiamo esprimere in modo visibile la nostra appartenenza alla famiglia dei figli di Dio che hanno a cuore l’attenzione alle persone e alle relazioni”. Poi, ricorda la storia della salvezza, raccontata dalla Bibbia, in cui si narra di Dio che visita il suo popolo come segno concreto della vicinanza ai suoi figli. Ed è proprio ispirandosi a queste visite divine e all’invito di Papa Francesco, che nel Messaggio per la Quaresima 2021 la indica come “tempo per rinnovare la fede, speranza e carità”, che mons. Caputo desidera incontrare le comunità parrocchiali di Pompei per “riscoprire che nonostante tutto c’è un punto fermo da cui ripartire, questo punto fermo è Dio”.

Le visite si svolgeranno dal 20 febbraio al 21 marzo. La prima tappa sarà presso la parrocchia del SS. Salvatore, il 20 e il 21 febbraio. Il 27 e il 28 febbraio, l’arcivescovo incontrerà la comunità parrocchiale della chiesa Sacro Cuore di Gesù. Il 6 e il 7 marzo, invece, sarà la volta della parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo. Mons. Caputo si recherà poi presso la parrocchia dell’Immacolata Concezione il 13 e il 14 marzo. La visita si concluderà il 20 e il 21 marzo, presso la parrocchia San Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria.