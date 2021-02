Solidarietà: Acs, al via raccolta fondi per sostenere in tutto il mondo le istituzioni dedicate a San Giuseppe

In occasione dell’Anno di San Giuseppe, indetto da Papa Francesco per celebrare il 150° anniversario della proclamazione del Santo a Patrono della Chiesa universale, Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) Italia lancia una raccolta fondi per sostenere in tutto il mondo le istituzioni dedicate a San Giuseppe. Uno di questi progetti prevede un contributo per la chiesa di San Giuseppe a Beirut, gestita dai padri gesuiti, che ha subito gravi danni a seguito dell’esplosione avvenuta nel porto della capitale libanese all’inizio di agosto 2020. Oltre alle porte e alle finestre anche il tetto, risalente al XIX Secolo, richiede urgenti interventi. In Madagascar Acs intende finanziare la costruzione di una casa parrocchiale a Betatao, per aiutare i sacerdoti della parrocchia comprendente il territorio di numerosi villaggi. In Uruguay, in Sud America, la fondazione intende raccogliere i fondi per l’acquisto di un furgone per la parrocchia di San Giuseppe a Lavelleja, un distretto situato nella parte settentrionale del Paese. Acs intende sostenere anche 56 suore nella diocesi di San Giuseppe in Russia. Situata nella Siberia orientale, tale diocesi si estende su di un’area grande quanto il Canada. Le religiose, appartenenti a varie comunità, si dedicano prevalentemente ai bambini di strada e agli orfani, soprattutto nelle grandi città. In Ucraina, la fondazione intende finanziare la ristrutturazione del convento delle suore dell’Ordine greco-cattolico di San Giuseppe a Potelych. Le religiose gestiscono un orfanotrofio nell’edificio in rovina.