Quaresima: Lecce, mons. Seccia dona alle famiglie la “Via Crucis della speranza”

“Una secolare tradizione, spirituale e pastorale, ha educato il nostro popolo alla pietas devozionale e lo ha formato, alimentandone la religiosità con diverse pratiche di pietà”: lo scrive l’arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia, nella lettera inviata ai fedeli della diocesi per l’inizio della Quaresima, alla quale ha allegato una dispensa con la “Via Crucis della speranza per le famiglie”, pratica di pietà attraverso la quale fare memoria della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. “Il tempo che stiamo vivendo è ancora segnato dalla paura del contagio da Covid-19″, ma “le precauzioni che possiamo prendere, pur limitando la nostra abituale libertà, non ci impediscono di vivere la nostra fede e la partecipazione alla vita sacramentale e di devozione, in presenza o in video a casa, come famiglia”, prosegue il presule che propone una “Via Crucis particolare con la speranza che risulti utile come sussidio per le ‘chiese domestiche’, le vostre case, dove e quando, ritrovandovi insieme, potrete sperimentare come ripercorrere l’esperienza spirituale del percorso che dal ‘Cenacolo’ (ultima Cena) vi condurrà all’alba radiosa di Pasqua, per contemplare insieme il Cristo crocifisso-risorto!”.