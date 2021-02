Quaresima: diocesi Novara, sostegno ai progetti della Caritas ambrosiana in favore dei migranti in Bosnia

La Quaresima di Fraternità 2021 della diocesi di Novara a sostegno dei migranti in Bosnia. La diocesi piemontese, infatti, aderisce alla campagna “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” per aiutare le comunità cristiane ad allargare lo sguardo sulle povertà di oggi e sul divario che la crisi pandemica ha reso ancora più ampio. Così la Quaresima di Fraternità, quest’anno, andrà a sostenere i progetti che la Caritas Ambrosiana ha messo in atto in favore dei migranti in Bosnia, sulla rotta balcanica, dove “quotidianamente si consumano tragedie di miseria e di abbandono”. “Non possiamo voltare il nostro sguardo altrove o soltanto rimanere a guardare: è tempo di prossimità, di solidarietà e di condivisione”, scrive la diocesi.