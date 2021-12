Università cattolica: Milano, il 19 dicembre l’inaugurazione con Ursula von der Leyen

Domenica 19 dicembre, l’Università Cattolica del Sacro Cuore celebrerà l’inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 nella sede di Milano alla presenza della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. La cerimonia inaugurale – si legge in un comunicato – sarà preceduta dalla Messa presieduta dall’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, in programma alle ore 9 nella basilica di Sant’Ambrogio. Alle 11, nell’Aula Magna dell’Università Cattolica (largo Gemelli, 1) sarà trasmesso il messaggio di Papa Francesco in occasione dei 100 anni dell’Ateneo. Seguirà il discorso inaugurale del Rettore Franco Anelli. Dopo il saluto di mons. Delpini, in qualità di Presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, la presidente Ursula von der Leyen pronuncerà la prolusione. La cerimonia potrà essere seguita anche in diretta streaming sul sito dell’Ateneo e sui canali social istituzionali @Unicatt.