Afghanistan: #IoAccolgo, domani il lancio dell’iniziativa nazionale “Dove sono finit@ le afghane e gli afghani?”

In occasione della Giornata internazionale per i diritti umani del 10 dicembre, la campagna “Io accolgo” lancia un’iniziativa nazionale “Dove sono finit@ le afghane e gli afghani?”. La crisi afghana è infatti emblematica di quanto sta succedendo lungo tutte le frontiere europee: a Calais, lungo la Rotta Balcanica, nel Mar Mediterraneo come sulla frontiera tra Bielorussia e Polonia, dove la situazione è particolarmente difficile. Per denunciare la gravità di quanto succede, le organizzazioni sociali polacche si stanno mobilitando e hanno lanciato un appello ad esporre alle finestre, al tramonto, delle simboliche lanterne verdi, appello che la Campagna ha raccolto e rilancia in Italia nella giornata del 10.

Di tutto questo e delle tante iniziative promosse sia a livello locale che nazionale dal 10 al 18 dicembre, Giornata internazionale per i diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie, si parlerà nella conferenza stampa che si terrà venerdì 10 dicembre, alle 12, nell’hotel dei Borgognoni in via del Bufalo 126 (Piazza di Spagna), a Roma. Durante l’incontro verranno anche presentate le proposte di Io accolgo per un nuovo Patto Europeo per i diritti e l’accoglienza e verrà illustrata la proposta di ordine del giorno che sarà chiesto agli enti locali di far votare dai consigli comunali e regionali.