Diocesi: San Benedetto del Tronto, domani il vescovo Bresciani presiede una messa a Ripatransone per la festa della Madonna di Loreto

Come da tradizione il giorno della festa Madonna di Loreto, il 10 dicembre, alle ore 21, il vescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, mons. Carlo Bresciani presiederà una messa a Ripatransone, nella concattedrale di San Gregorio Magno, dove si trova anche il santuario della Madonna di san Giovanni (Madonna di Loreto), patrona della diocesi.

La messa sarà preceduta alle ore 20 dall’Adorazione Eucaristica che sarà animata dal gruppo “Chitarristi”. Lo rende noto “L’Ancora on line”, testata on line della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto.

Quest’anno parteciperanno alla celebrazione in particolare i sacerdoti e i fedeli provenienti dalla vicaria della Madonna di San Giovanni, che offriranno l’olio per la lampada che sarà accesa tutto l’anno nel santuario dedicato alla Madonna.

La rappresentazione della Vergine con la Santa Casa fu realizzata nel XVII secolo da Sebastiano Sebastiani per venerare e ricordare il passaggio della Santa Casa verso Loreto, così come indica la tradizione. Raccogliendo questa devozione popolare la confraternita di S. Giovanni commissionò questa opera che viene perciò detta la Madonna di S. Giovanni.

Fu poi l’allora vescovo Giuseppe Chiaretti a indicarla come patrona della giovane diocesi di S. Benedetto-Ripatransone-Montalto. Così tradizionalmente ogni anno ogni vicaria porta in dono l’olio.