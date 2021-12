Diocesi: Grosseto, consegnate 470 “scatole di Natale da donare ai più bisognosi”

Si è conclusa la prima delle tre giornate di raccolta delle “scatole di Natale per i più bisognosi”, l’iniziativa nata a Milano e portata a Grosseto dai ragazzi della Gioventù Francescana (Gifra). Nella giornata dell’8 dicembre, nei cinque punti di raccolta allestiti in città e in quello “mobile” di Castiglione della Pescaia (un camioncino allestito di tutto punto che ha fatto tappa nella scuola primaria) sono state consegnate ben 470 scatole, da donare – attraverso Caritas – a persone in stato di bisogno, sia bambini che adulti.

L’obiettivo è ambizioso: arrivare a mille scatole. C’è tempo fino a domenica per aderire. “Comporre una scatola è semplicissimo – spiegano i giovani della Gifra -. Basta prendere una scatola da scarpe e riempirla con: una cosa calda; una cosa golosa; un passatempo; un prodotto di bellezza; un biglietto gentile per chi la riceverà. Dopo la scatola dovrà essere impacchettata ed abbellita, perché è un vero e proprio regalo! E non dimenticatevi di scrivere sopra a chi è destinata la scatola: AU per adulto uomo; AD per adulto donna; BM+età per un bambino; BF+età per una bambina. Una piccola scatola per noi, un grande dono per l’altro!”

Ecco punti di raccolta, che saranno nuovamente aperti sabato 11 e domenica 12 dicembre: a Grosseto Parrocchia Addolorata (via papa Giovanni, 4); parrocchia Madre Teresa (via Stati Uniti 100), parrocchia San Francesco (piazza San Francesco) e piazza del Sale; Parrocchia Cottolengo (via Scansanese, 67), parrocchia Santa Lucia (via Pirandello 26), con orario 8-13; 15-18. E poi parrocchia di Ribolla (9-12; 16.30-18) e parrocchia di Roselle (15.30-18).