Lina Wertmüller: Franceschini (min. Cultura), “con il suo stile inconfondibile ha lasciato un segno perenne nella cinematografia mondiale”

“L’Italia piange la scomparsa di Lina Wertmüller, una regista che con la sua classe e il suo stile inconfondibile ha lasciato un segno perenne nella nostra cinematografia e in quella mondiale. Prima regista donna a essere candidata all’Oscar per ‘Pasqualino settebellezze’ nel 1977, premio Oscar alla carriera nel 2020, ha avuto una carriera lunga e intesa, consegnandoci opere alle quale ognuno di noi resterà per sempre legato. Grazie, Lina”. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, nell’apprendere della scomparsa di Lina Wertmüller.