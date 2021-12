Germania: mons. Batzing (vescovi tedeschi), “auguro al cancelliere Scholtz e al suo governo tutto il meglio e le benedizioni di Dio”

Saluti e congratulazioni ecclesiali al nuovo cancelliere Olaf Scholtz che ha giurato ieri al Bundestag. In una lettera il presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), mons. Georg Bätzing augura al cancelliere Scholz e al suo team di governo “tutto il meglio, buona fortuna e le benedizioni di Dio”. Il leader dello Spd, ha giurato omettendo la frase “Che Dio mi aiuti” essendo uscito dalla Chiesa evangelica. Anche 7 dei 16 ministri della coalizione Socialdemocratici, Verdi, Liberaldemocratici, hanno omesso la frase. Mons. Bätzing ha espresso il suo plauso per l’attenzione rivolta alle Chiese nel programma governativo. Nel ricordare al neo cancelliere Scholtz che sicuramente saranno molti gli argomenti socialmente rilevanti sui quali confrontarsi a breve, Bätzing ha sottolineato che “l’obiettivo comune sarà aver cura delle persone nelle prossime sfide e modellare le condizioni di vita nel nostro Paese su basi valoriali in un modo lungimirante. Come Chiesa, ci sentiamo obbligati a farlo con le nostre istituzioni ecclesiali e il nostro impegno, e vorremmo dare il nostro contributo a questo”.

Anche il Comitato centrale dei cattolici tedeschi (Zdk) ha espresso i suoi auguri a Schultz: la presidente Irme Stetter-Karp, ha riferito al “RedaktionsNetzwerk Deutschland” che è fiduciosa di lavorare in accordo con il nuovo governo federale e non vede alcun problema nel fatto che Scholz, e alcuni ministri non siano confessionali, come anche molti membri del Bundestag non appartengano più a nessuna chiesa.