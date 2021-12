Diocesi: Concordia-Pordenone, domenica a Cordenons “Natale nel mondo”

Domenica 12 dicembre la chiesa di San Pietro Apostolo di Cordenons ospiterà la manifestazione “Natale nel mondo”, l’iniziativa organizzata dalla Commissione diocesana Migrantes della diocesi di Concordia-Pordenone. A partire dalle 15, sarà offerta – spiega una nota – “un’occasione d’incontro e di condivisione tra le diverse comunità cattoliche presenti sul territorio, che propongono i loro canti tradizionali di Natale”. Per la comunità italiana si esibiranno il Coro della parrocchia di San Francesco di Pordenone, il Coro della parrocchia della Madonna delle Grazie di Pordenone e il Complesso multietnico Coro sconfinato. Parteciperanno con i loro canti natalizi tradizionali le comunità filippina, ghanese, nigeriana, rumena e ucraina. Per partecipare a questo “appuntamento che le diverse comunità condividono da otto anni per prepararsi insieme alla celebrazione del Santo Natale” è necessario essere in possesso di green pass.