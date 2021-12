Solidarietà: Acli Caserta, al via raccolta di dizionari da destinare ad alunni di famiglie in difficoltà nelle scuole medie dell’Agro aversano

Le Acli di Caserta promuovono, da oggi al 6 gennaio, un’iniziativa di sostegno alle attività della libreria “Il Dono” di Aversa per la distribuzione di dizionari di italiano e di inglese da destinare ad alunni di famiglie in difficoltà nelle scuole medie dell’Agro aversano.

In seguito all’emergenza rifiuti che aveva colpito la regione, gli ideatori della libreria “Il Dono” hanno realizzato una biblioteca in cui tutti possono donare dei libri, così che tutta la comunità possa usufruirne. “Il Dono” cerca sensibilizzare i cittadini incoraggiando la lettura. Decine di migliaia di libri sono stati distribuiti negli anni e donati a parrocchie, scuole e famiglie meno benestanti.

Le Acli, anche ad Aversa, cercano di promuovere e sostenere relazioni con tutti coloro creano luogo di ascolto, di incontro e di aiuto. Fare rete nel territorio è basilare per poter affermare una solidarietà autentica. Le Acli di Caserta hanno, dunque, deciso di sostenere il programma in favore delle scuole per la fornitura gratuita di dizionari e invitano tutti i soci e gli amici a donare un dizionario di italiano o inglese, usato o acquistato.

È possibile consegnare i dizionari presso le sedi delle Acli in Caserta, in via Renato de Martino 14, oppure ad Aversa, in piazza Municipio 51, il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 10 alle 16.

È stato allestito, inoltre, un punto di raccolta dei dizionari nell’ambito del CeGusto StrEat Fest si terrà a Caserta in tutti i fine settimana all’Urban Park, la grande piazza sopra il Park San Carlo (via San Carlo) sino al 9 gennaio. Info: caserta@acli.it.