Migrazioni: Sciacca, 11 dicembre presentazione del libro “Sbarchi di umanità. Lampedusa”

Sarà presentato, sabato 11 dicembre, alle 19, nel salone parrocchiale della Chiesa del Carmine di Sciacca, il libro “Sbarchi di umanità. Lampedusa: un contributo mediterraneo alla teologia dai poveri” di Alfonso Cacciatore e Stefano Nastasi (ed. Il Pozzo di Giacobbe, 2021).

L’originalità del volume, si legge in una nota stampa, sta nell’aver intravisto nella cronaca ormai quotidiana degli sbarchi un “segno dei tempi”, una dimensione che supera di gran misura il dato circoscritto. A partire dall’esperienza di una piccola isola a confronto con gli effetti e le tragedie di un movimento epocale, la riflessione si amplia alla lettura di un fenomeno che ormai da un trentennio interessa in maniera diretta Lampedusa, in diversa proporzione Linosa, Agrigento, la Sicilia. Il testo fluisce modulandosi tra due diversi registri. Inizia dalla narrazione in chiave teologica dell’esperienza pastorale di don Stefano Nastasi, parroco di Lampedusa dal 2007 al 2013, fino al terribile naufragio del 3 ottobre, e si sviluppa successivamente nella riflessione di Alfonso Cacciatore sul significato di questi eventi che, li legge, nell’alveo della categoria conciliare di pastoralità, come “segno dei tempi, tra storia e Regno di Dio”, un vero e proprio locus attestante per la teologia.

Al saluto del sindaco Francesca Valenti, seguirà l’intervento di don Vito Impellizzeri, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Facoltà Teologica “San Giovanni Evangelista” di Palermo e docente stabile presso la stessa Facoltà. Sanno presenti gli autori.