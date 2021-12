Diocesi: Loreto, stasera l’invito ad accendere una candela e porla su una finestra per ricordare l’arrivo della Santa Casa. Domani la chiusura del Giubileo

Il santuario pontificio della Santa Casa di Loreto si prepara alla festa della Venuta, della memoria della B.V di Loreto e della chiusura della Porta Santa del Giubileo Lauretano. ieri, solennità dell’Immacolata, ci sono stati la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto e delegato pontificio, la presentazione della pubblicazione “Il culto mariano lauretano nel mondo” di Michele Libutti, Edizione Santa Casa, e l’accensione dell’albero di Natale. oggi pomeriggio, alle 17, è prevista la benedizione del fuoco presso la piazza antistante il santuario pontificio della Santa Casa, che, consapevole che a causa della pandemia non sarà possibile per tutti accendere tradizionalmente i falò nelle campagne che fin dal ‘600 ricordavano il percorso della Casa di Maria sul colle loretano, giunta nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1294 da Nazareth, per tener viva la tradizione invita tutti i fedeli ad accendere stasera una candela in famiglia metterla sulla finestra e recitare un’Ave Maria o le litanie lauretane per collegare la propria casa alla Santa Casa. “Fin dal ‘600 davanti alle domande e alla paura che caratterizzavano anche quel tempo storico, la Santa Casa era percepita come un segno di Dio che ridesta la speranza. E oggi questo segno si rinnova con l’accensione di una candela in ogni casa”, si legge in una nota.

L’invito rivolto a tutti è anche a testimoniare questo legame con la Santa Casa inviando una foto della propria candela alla finestra alla mail press.santuarioloreto@gmail.com indicando la propria provenienza. Le foto saranno inserite sul sito ufficiale del santuario in una pagina apposita. Alle ore 19 seguirà il canto del vespro e alle 21 il santo rosario e la santa messa presieduta da mons. Fabio Dal Cin. Poi in processione l’uscita della venerata immagine della Madonna di Loreto per la supplica e la benedizione alla città e al mondo. Ci sarà la diretta su Telepace, Padre Pio Tv e in streaming su YouTube “Santa Casa Loreto” e su www.santuarioloreto.va.

Domani, nella solennità della Beata Vergine Maria di Loreto, alle ore 17, la chiusura della Porta Santa e la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal card. Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano. Concelebreranno solo i vescovi presenti. Anche per domani è prevista la diretta su Vatican Media, Telepace, Tv2000, Padre Pio Tv e in streaming su YouTube “Santa Casa Loreto” e su www.santuarioloreto.va.