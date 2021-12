Reddito cittadinanza: Alleanza contro povertà, domani una conferenza stampa a Roma per discutere su come “migliorare la misura”

Domani, venerdì 10 dicembre (dalle 12 alle 13, presso l’Associazione della Stampa estera, in via dell’Umiltà 83, a Roma) l’Alleanza contro la povertà organizza la conferenza stampa “La povertà non è un crimine”.

Tra gli interventi previsti quello di Roberto Rossini, portavoce dell’Alleanza; Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore; Maurizio Landini, segretario generale della Cgil; Pierpaolo Bombardieri, segretario generale dell’Uil; Andrea Cuccello, segretario confederale della Cisl, Katia Scannavini, vicesegretaria generale di ActionAid; Antonio Russo, vicepresidente delle Acli; Gianmario Gazzi, presidente del Consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali; Micaela Fanelli, vicepresidente nazionale di Ali, Lega delle autonomie locali.

“Il Reddito di cittadinanza va riformato – dice l’Alleanza -. Ma rifinanziarlo solo non basta. Va rispettata la complessità del reale. Il dibattito pubblico ha creato la metafora del ‘furbetto’ e sepolto la realtà quotidiana di milioni di persone e famiglie povere”.

Durante la conferenza l’Alleanza lancerà il suo appello perché “dobbiamo cambiare questa narrazione tossica dei ‘poveri e fannulloni’ e concentrarci sulle proposte per migliorare la misura e sostenere una platea più ampia di popolazione che ne ha bisogno”.

Sarà possibile seguire la conferenza anche da remoto sulle pagine Facebook dell’Alleanza contro la povertà e l’Associazione della Stampa estera in Italia.