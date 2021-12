Lavoro: domani a Bologna un incontro con il card. Zuppi

Domani, a Bologna (ore 9, Villa Pallavicini, via Marco Emilio Lepido, 196), il card. Matteo Zuppi interverrà alla giornata di approfondimento “Il lavoro nobilita e mobilita”, a dieci anni dalla morte di don Saverio Aquilano. L’incontro è proposto dalla Fondazione “Opera dell’Immacolata” (Opimm) insieme alla Scuola centrale di formazione, alla Fondazione “Gesù Divino Operaio” e all’Associazione “Amici di Opimm”. La giornata – informa la diocesi – si aprirà con l’intitolazione a don Aquilano di un giardino di Villa Pallavicini, alla presenza del vescovo e del sindaco Matteo Lepore, alla quale seguirà un dialogo fra il card. Zuppi e il presidente di Opimm, Giovanni Giustini. Al momento di ricordo e testimonianza sulla vita di don Aquilano parteciperanno Lia Aquilano, Silvano Evangelisti, mons. Arrigo Chieregatti e Walter Baldassarri. Alle 11 si svolgerà il dialogo “Il modello dei Centri di Lavoro Protetto. Bisogni diversi, risposte diverse”, introdotto dal direttore generale di Opimm, Maria Grazia Volta, al quale interverranno Francesca Giosué, responsabile psico-pedagogica di Opimm, Alberto Mingarelli, direttore delle attività socio-sanitarie del distretto Ausl di San Lazzaro di Savena, Leonardo Benincasa, general manager di Assotech, e Luca Rizzo Nervo, assessore al Welfare del Comune di Bologna. Alle 12.15 lo psicologo Maurizio Colleoni terrà una “Lectio magistralis” sul tema “L’inclusione social della disabilità tra lavoro e cittadinanza attiva” mentre alle ore 14.30 Romano Benini, dell’Università “La Sapienza”, modererà l’incontro “La formazione professionale tra esperienza e innovazione”. Parteciperanno Alessia Cinotti, docente dell’Università Milano-Bicocca, Elisabetta Bernardini, del Centro di formazione professionale di Opimm, Casandra Cristea, responsabile dell’Area inclusione della Scuola centrale di formazione, Elena Littamé, direttore della Fondazione Irea, Massimo Peron, referente dell’Area Welfare di Aeca Bologna, e Giovanni Cherubini, referente del progetto “Insieme per il lavoro”. La giornata sarà conclusa dall’intervento di Francesca Bergami, responsabile del Servizio programmazione delle politiche dell’istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza della Regione Emilia-Romagna. Prosegue, inoltre, l’attività del progetto “Al tuo fianco” voluto dall’arcidiocesi di Bologna tramite la Casa di accoglienza “Beata Vergine delle Grazie” in collaborazione con l’Area Welfare e promozione del Benessere di Comunità del Comune di Bologna, per dare supporto alle persone anziane che si trovano in condizione di particolare fragilità sociale, sanitaria e culturale, offrendo ad essi e ai loro caregiver strumenti per risolvere problemi quotidiani di gestione della vita a domicilio. Durante il primo anno di collaborazione sperimentata con la Zona pastorale Mazzini, in sinergia tra le quattro parrocchie e coi servizi sociali territoriali dei quartieri Savena e S. Stefano, sono stati 83 gli anziani che hanno fatto richiesta di assistenza e 74 i cittadini che si sono resi disponibili a rendersi utili alle loro difficoltà. Circa trenta richieste hanno riguardato il bisogno di affiancamento e relazione nello svolgimento di attività quotidiane e altrettante hanno riguardato informazioni per l’accesso a servizi o per l’espletamento di pratiche amministrative o burocratiche, fra le quali anche l’acquisizione dello Spid, la preparazione di documenti per la presentazione dell’Isee e il cambio di contratto per le utenze domestiche.