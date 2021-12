Diocesi: Massa Carrara, l’11 dicembre la Scuola di formazione all’impegno socio-politico in visita all’Autorità portuale

I partecipanti alla Scuola di formazione all’impegno socio-politico promossa dalla diocesi di Massa Carrara-Pontremoli visiteranno nella mattinata di sabato 11 dicembre l’Autorità portuale di Marina di Carrara. Sarà il primo incontro in presenza, dopo la “pausa forzata” causata dalle restrizioni per contenere il Covid-19.

“Il periodo della pandemia – ha scritto il direttore della Pastorale sociale e del lavoro, Fausto Vannucci – ha limitato fortemente le attività diocesane, andando ad incidere sul calendario degli incontri della Scuola, che per motivi di sicurezza sanitaria è stato stravolto”. “Sono diversi i mesi in cui il nostro Paese sta attraversando un tunnel che sembra non finire ancora, cioè quello della pandemia”, ha aggiunto Vannucci, che ha ripreso “le parole del Papa quando ha detto, ‘peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla’”.

L’incontro presso l’Autorità portuale prenderà il via alle 10.