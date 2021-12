Maltempo: Coldiretti, mobilitati i trattori degli agricoltori per liberare le strade dalla neve

“Anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati per liberare le strade rurali e di montagna dalla neve e per la distribuzione del sale contro il gelo”. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ondata di maltempo con gelate e neve in molte regioni. “I mezzi agricoli sono importanti – sottolinea la Coldiretti – per consentire la circolazione anche nelle aree più interne e difficili non facilmente raggiungibili. La possibilità di utilizzare anche i trattori messi a disposizione dagli imprenditori delle campagne garantisce la viabilità e scongiura il rischio di isolamento delle abitazioni soprattutto nelle aree più impervie interne e montane, grazie alla maggiore tempestività di intervento”. “Una attività importante – conclude la Coldiretti – anche per garantire gli approvvigionamenti alimentari agli animali nelle stalle e per consegnare il latte raccolto quotidianamente in una situazione in cui l’improvviso cambiamento delle condizioni climatiche crea difficoltà soprattutto alle aziende situate nelle aree rurali in montagna”.