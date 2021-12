Diocesi: Sora, da oggi on line il sito rinnovato

È ufficialmente on line da oggi, 9 dicembre, il sito completamente rinnovato della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. Dopo sette anni di utilizzo, per volontà del vescovo Gerardo Antonazzo, il vecchio sito lascia il posto ad uno nuovo con una veste grafica intuitiva ed accattivante, interamente ideata e realizzata, sulla base delle proposte e delle indicazioni del vescovo, dal web master Enrico Mancini, responsabile informatico dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, curatore del sito precedente.

“Confermata la scelta, nel passaggio dal vecchio al nuovo, di WordPress, il Cms più utilizzato al mondo, che dispone di una vastissima quantità di plugin. Il sito ha cambiato template, nativamente responsive, e ha ottimizzato velocità e indicizzazione, con una struttura funzionale alla focalizzazione delle informazioni e dei contenuti multimediali più rilevanti”, si legge in una nota della diocesi. Il menu di navigazione inserisce le pagine utili, da quella riservata alla descrizione storica della diocesi e del suo territorio a quelle della web tv e dei servizi dell’Ufficio stampa fino all’elenco della modulistica essenziale, mentre una barra orizzontale di scorrimento permette all’utente la visualizzazione completa delle news. Uno spazio prioritario è ricoperto dalla evidenziazione delle attività (fra cui la prima visita pastorale di mons. Antonazzo alla diocesi), degli interventi e della letteratura attinenti al ministero episcopale, che costituisce il perno attorno al quale sono articolate le relazioni delle singole comunità con il pastore diocesano e offre le coordinate per una “mappa”, anche grafica (non solo ecclesiale), delle otto zone pastorali. Fra le novità, a livello pastorale e contenutistico, il pannello “Sinòdos”, destinato a contenere un’antologia, quotidianamente aggiornata dai responsabili Cei, dei testi del magistero della Chiesa universale e locale sul cammino sinodale. Con il nuovo sito prosegue così l’aggiornamento degli strumenti comunicativi del digitale “dimensioni essenziali dell’evangelizzazione e dell’azione pastorale per ‘fare comunità’”.