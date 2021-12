Coronavirus Covid-19. Fiaso, il 50% dei minori ricoverati ha meno di 5 anni. Il 16 dicembre al via le vaccinazioni 5-11 anni

Il 16 dicembre prendono il via le vaccinazioni anti-Covid per la fascia di età 5-11 anni, nel frattempo la Fiaso-Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere informa che il totale dei pazienti di età inferiore ai 18 anni ricoverati nei sui 16 ospedali sentinella è di 19 di cui 1 in terapia intensiva. In una settimana le ospedalizzazioni sono state complessivamente stabili. La metà dei ricoverati ha più di 5 anni. “Il 50% dei bambini ricoverati per Covid, secondo i dati Fiaso, rientra nella fascia di età che potrà accedere alla vaccinazione – il commento del presidente della Federazione, Giovanni Migliore -. L’avvio della campagna vaccinale per i pazienti tra 5 e 11 anni, a partire dalla prossima settimana, dunque, ci consentirà di proteggere anche i più piccoli. Le Aziende sono al lavoro per organizzare sedute vaccinali a misura di bambino con clown, supereroi e Babbi Natale perché il momento della vaccinazione si trasformi in festa”.

