Diocesi: Andria, domani al Museo “San Riccardo” la presentazione del libro “Il Potere – Uno spazio inquieto” di Rocco D’Ambrosio

Domani, venerdì 10 dicembre, alle ore 19,30, presso il Museo diocesano “San Riccardo” di Andria sarà presentato il nuovo libro di donRocco D’Ambrosio intitolato “Il Potere – Uno spazio inquieto” (Castelvecchi Editore 2021). Dopo i saluti del vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi, dialogherà con l’autore Gigi Brandonisio, presidente del Circolo dei lettori di Andria e direttore artistico del Festival della Disperazione.

L’evento è promosso dal Forum di formazione all’impegno sociale e politico della diocesi di Andria, in collaborazione con Circolo dei Lettori cittadino, associazione “Cercasi un Fine”, Biblioteca diocesana “S. Tommaso D’Aquino” e Ufficio pastorale sociale del lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del creato.

“Il nuovo libro di D’Ambrosio è una analisi a 360 gradi sulle relazioni e dinamiche del potere: da quello esercitato all’interno dei rapporti familiari al potere legato al governo di una nazione. Quella che si propone nel saggio è una attenta osservazione di quel substrato etico e teorico che caratterizza gli uomini di potere, a qualsiasi livello”, si legge in una nota della diocesi.

D’Ambrosio, ordinario di Filosofia politica presso la Pontificia Università Gregoriana e direttore dell’Associazione e delle Scuole di formazione politica di “Cercasi un Fine”, “dopo aver affrontato nelle sue ultime opere i temi della corruzione e dell’educazione politica, si è soffermato sul tema del potere, in un momento in cui, il mondo, nella morsa della pandemia da Covid-19, vede annullarsi le relazioni dirette con le persone, le istituzioni, la politica, l’economia, le religioni”, prosegue la nota.

In questo nuovo saggio l’autore analizza i tanti aspetti antropologici ed etici che stanno alla base delle dinamiche del potere. L’evento è aperto all’intera cittadinanza, fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19 e muniti di Green Pass in corso di validità.