Vita pastorale: nel numero di dicembre dossier su “fede e sacramenti”

Pubblicato il numero di dicembre di Vita pastorale che esce con un dossiere su “fede e sacramenti”. Si affronta così il tema di “un rinnovamento della vita sacramentale della Chiesa”. Ne parlano nei loro interventi, Silvano Sirboni, Francesco Cosentino, Marco Gallo, Paolo Tomatis, Andrea Grillo e Pasquale Bua.

L’editoriale del direttore, don Antonio Sciortino, è dedicato ai 90 anni di Famiglia Cristiana, di cui ripercorre la storia e le rubriche più note. Segue la consueta nota politica del gesuita padre Francesco Occhetta, dedicata al G20 con “risultati e promesse da mantenere”. La “lettera dei vescovi italiani” in questo numero è scritta da fra’ Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano, e dedicata alla “bellezza di una Chiesa multiforme in una società multietnica”. Sul numero di dicembre di Vita pastorale anche “il grido di allarme rivolto alla Chiesa e all’intera città per gli effetti mortiferi della criminalità e delle mafie” dell’arcivescovo di Napoli, mons. Mimmo Battaglia. Spazio poi a “Le buone pratiche sociali, la sfida che attende la Chiesa ma anche il Paese”. Una riflessione che scaturisce dalla 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani di Taranto. Infine, la riflessione su “Fraternità e cura del creato” di Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, dopo L’incontro internazionale di preghiera per la pace.